Arias analisa empate do Fluminense e critica o calendário: "Fomos um pouco prejudicados"

O Fluminense ficou no 0 a 0 com o Flamengo neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Jhon Arias, que jogou os 90 minutos, reclamou do calendário.

"Era um jogo importante para a gente, um jogo importante para o campeonato. O Fla-Flu sempre tem um gosto especial, um gosto a mais. Acho que hoje, talvez, fomos um pouco prejudicados pelo calendário. Eu não gosto de reclamar. Sou totalmente contra a reclamar, mas acho que uma partida como essa você precisa que os caras que fazem o espetáculo, que são os jogadores, estejam bem descansados, estejam em ótimas condições. Um clássico como esse merecia ter 100%", afirmou ao Premiere.

"A gente jogou às 21h30 em Brasília em uma quarta, teve viagem e hoje é sábado. Não tivemos 72 horas de descanso. Então colocar um clássico como esse, às 16h, claramente teve um jogo com intensidade menor, um jogo com jogadores um pouco menos lúcidos, mas acho que nós tentamos e fizemos um grande jogo. O Flamengo é um grande time. A gente vai continuar lutando. Com o passar dos jogos vamos evoluindo. Hoje foi uma amostra de que a gente vai aos poucos ganhando e chegando ao nível físico e técnico que a gente tem", completou.

Fim de jogo. Fluminense 0x0 Flamengo. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Nova Iguaçu. pic.twitter.com/DSNcWDgued ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2025

Após vencer o Vasco por 2 a 1 em Brasília, na quarta-feira, o Fluminense entrou em campo pressionado pela tabela de classificação. Ganhar do Flamengo era importante para buscar o G4, que garante vaga na semifinal do Estadual.

Com o resultado, o Fluminense soma 11 pontos e está na oitava colocação. A distância para o Botafogo, que abre o G4, é de apenas um ponto. Entretanto, o rival tem um jogo a menos. O Tricolor pode ficar em situação complicada ao fim da rodada.

Agora, o Fluminense vai ter a semana para trabalhar e volta a campo no domingo, dia 16, para enfrentar o Nova Iguaçu, às 16h (de Brasília), no Maracanã.