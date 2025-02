André Silva lamenta derrota para o Bragantino e cobra resposta do São Paulo

O atacante André Silva, do São Paulo, lamentou a derrota por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, neste sábado (8), e cobrou uma resposta da equipe no próximo jogo.

O jogador evitou buscar desculpas para a segunda derrota do time na temporada. O São Paulo teve um jogador a mais durante boa parte da partida.

Não tem o que falar. Sabíamos que era um jogo difícil. Não importa quem joga, o São Paulo busca ganhar sempre. Agora é trabalhar para dar uma resposta e voltar mais forte para buscar a vitória no próximo jogo.

André Silva, em entrevista ao UOL Play

Apesar da derrota, o São Paulo segue líder do Grupo C, com 13 pontos em sete jogos. O Novorizontino, segundo colocado, tem dez pontos, mas já fez oito partidas

O São Paulo iniciou uma maratona de quatro jogos em nove dias. Já nesta segunda-feira (10), a equipe 'paga' uma partida atrasada da primeira rodada do estadual, contra a Inter de Limeira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis receberá o show da cantora colombiana Shakira.