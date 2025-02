América-MG perde para o Tombense e desperdiça chance de dormir na liderança do Mineiro

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o América-MG visitou o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por João Pedro.

Com o resultado negativo, o Coelho desperdiçou a chance de dormir na liderança do Grupo B e ficou estacionado com os mesmos 12 pontos do líder Athletic, que ainda entra em campo neste domingo. Já o Tombense assumiu a liderança do Grupo A, agora com 13 conquistados.

O América-MG retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Anymorés, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19h45 (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio. No mesmo dia, horário e rodada, o Tombense duela contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes.

O gol

O tento da vitória do Tombense saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, com João Pedro. De pé direito, atleta pegou a sobra e mandou para as redes.