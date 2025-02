Wendell fala em se adaptar ao clima brasileiro em chegada ao São Paulo: "Parecia uma sauna"

Wendell foi apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador treinou com o restante do elenco sob forte sol durante a manhã e comentou sobre o clima brasileiro, um dos obstáculos que terá para a sua completa adaptação ao futebol do país.

Wendell permaneceu na Europa por 11 anos, defendendo o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Porto, de Portugal. Acostumado com temperaturas mais baixas, sobretudo nesta época do ano, em que é inverno na Europa, o lateral esquerdo não negou o estranhamento com o forte calor na capital paulista.

"Tenho que me adaptar um pouco, esse calor de hoje estava insuportável, parecia uma sauna lá fora. Para eu me adaptar, dependo do dia a dia, ganhar ritmo, conhecer meus companheiros. Só o tempo vai dizer. O São Paulo tem uma grande comissão técnica, departamento físico, médico, de fisiologia... no momento que eles acharem que estou pronto para jogar, vou poder estrear e dar alegrias para a torcida", disse Wendell.

O lateral esquerdo tricolor disputou sua última partida oficial em outubro de 2024, quando foi titular contra o Sintrense, pela Taça de Portugal. Desde então, Wendell não foi mais relacionado pelo Porto e passou a buscar uma alternativa para se manter em atividade. De volta ao Brasil, o camisa 18 terá de lidar não só com a falta de ritmo de jogo, mas também com o calor implacável, principalmente no verão.

"Agora está inverno na Europa, estávamos treinando com temperaturas de 0ªC a 5ºC. O frio é intenso. Os dias vão passando e vamos nos adaptando. Segundo dia de treinamento, tenho um tempinho para conhecer meus companheiros, voltar a lidar com esse clima de verão. Vou me adaptando, tentando me adaptar o mais rápido possível para também poder ajudar o mais rápido possível", prosseguiu.

Mas, se por um lado a Europa fez com que Wendell desacostumasse com o calor brasileiro, por outro lado o transformou em um jogador muito mais completo. Pelo menos é o que ele acredita.

"Fiquei muitos anos na Europa, chegamos lá e encontramos outra realidade. Realidade de mais trabalho, mais disciplina e tudo isso é um aprendizado para nós que saímos daqui. Tive uma carreira longa na Europa, muita gente não consegue suportar esse processo. Ajudar também os jogadores novos para quando chegarem lá tenham uma carreira de sucesso como o Oscar teve, o Lucas teve, eu tive. O São Paulo é um clube formador e tenho certeza que muitos jovens podem ter carreira na Europa", concluiu.