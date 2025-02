Volta do Futuro e Volta Feminina do Brasil tem sábado com duas etapas em Mairiporã

O segundo dia de disputas da 17ª Volta Ciclística do Futuro e da 12ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, competições que abrem oficialmente o calendário da Federação Paulista de Ciclismo, no ano de seu centenário, colocará à prova os cerca de 140 participantes. Isso porque a programação prevê a realização de duas etapas em Mairiporã, sendo uma de Crono Escalada e a outra de Circuito. A quarta e última etapa será no domingo, a partir das 8h (de Brasília), de Resistência, quando serão conhecidos os campeões deste ano.

As duas competições reúnem alguns dos melhores nomes do ciclismo da nova geração e do feminino. Elas contarão pontos para o Ranking Nacional 2025, na Classe 5, da Confederação Brasileira de Ciclismo, e, por isso, atraíram equipes de atletas de todo o país. Após a abertura na noite de sexta, com o Prólogo, o sábado será mais agitado.

Pela manhã, às 9h, ocorrerá a Crono Escalada, com largadas no Espaço Mário Covas - Rosa Pierre, com percurso de 1,5 km. Apesar de curto, ele será um desafio na medida que disputas deste tipo não são comuns no país. Além disso, a chegada será um trecho do Pico do Olho D'Água. No período da tarde, a partir das 15h, haverá a disputa de Circuito com largada na Avenida Boulevard, também com 1,5 km.

Neste ano, realizamos essas duas importantes competições em trechos de bastante desafio. Apesar das provas com percursos aparentemente fáceis, o grau de dificuldade e o ineditismo fazem com que sejam ainda mais motivadores. Estou certo de que todos se divertirão", destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

A 17ª Volta Ciclística do Futuro e a 12ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Mairiporã, com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC.

Programação

8 de fevereiro - Sábado



2ª Etapa - Prova CRONO ESCALADA - a partir das 9h



Local de Largada: Espaço Mário Covas - Rosa PierrePercurso: 1,5 km



Concentração: a partir das 8h



Largada: 9h

9h - Infanto-Juvenil Feminino 1 Volta



9h - Juvenil Feminino 1 Volta



9h - Infanto-Juvenil Masculino 1 Volta



9h - Juvenil Masculino 1 Volta



9h - Júnior Feminino 1 Volta



9h - Master Feminino 1 Volta



9h - Júnior Masculino 1 Volta



9h - Elite Feminino/Sub23 1 Volta

3ª Etapa - Prova Circuito - a partir das 15h



Local de Largada: Avenida Boulevar



Percurso: 2 km



Concentração: a partir das 14h;



Largada -15h

1ª Bateria - 15h



15h - Infanto-Juvenil Masculino - 8 voltas



15h - Infanto-Juvenil Feminino - 8 voltas

2ª Bateria - 16h



16h - Juvenil Masculino - 8 voltas



16h - Juvenil Feminino - 8 voltas



16h - Junior Feminino - 8 voltas

3ª Bateria - 17h



17h - Júnior Masculino - 12 voltas



17h - Elite Sub23 Feminino - 10 volta



17h - Master Feminino - 8 voltas

9 de fevereiro - Domingo



4ª Etapa - Resistência - a partir das 8h



Local de Largada: Avenida Boulevard - Chegada: Estrada Doutor Alípio Leme (alto)



Concentração: 7h



Percurso de 2,3 KM



Largada - 9h

1ª Bateria



9h - Infanto-Juvenil Masculino - 15 voltas



9h - Infanto-Juvenil Feminino - 15 voltas

2ª Bateria



11h - Juvenil Masculino - 15 voltas



11h - Juvenil Feminino - 15 voltas



11h - Junior Feminino - 15 voltas

3ª Bateria



13h - Júnior Masculino - 20 voltas



13h - Elite Sub23 Feminino - 18 voltas



13h - Master Feminino - 15 voltas