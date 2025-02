Transmissão ao vivo de Colômbia x Brasil no sub-20: veja onde assistir

Colômbia e Brasil se enfrentam hoje (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas (VEN), em jogo válido pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

Colômbia e Brasil têm 3 pontos, mas a Colômbia lidera a classificação por conta do saldo de gols. As duas seleções se enfrentaram na primeira fase, com vitória dos colombianos por 1 a 0.

O Brasil vem embalado por uma grande vitória diante do Uruguai na rodada anterior. Mesmo com um jogador a menos, a Seleção contou com um gol de Pedrinho para vencer por 1 a 0.

A Colômbia chega empolgada após golear o Paraguai na primeira partida da fase final. Os colombianos venceram por 4 a 0, com três gols marcados por Neiser Quiñones.

