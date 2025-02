Topuria promete finalizar Volkanovski em possível revanche após nocauteá-lo

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Ilia Topuria deu mais um show no UFC. O campeão do peso-pena (66 kg) defendeu o título pela primeira vez ao nocautear Max Holloway no terceiro round e, consequentemente, sua invencibilidade no MMA. Agora, o georgiano aguarda a organização definir seu próximo compromisso. Caso seu adversário seja Alexander Volkanovsli, 'El Matador' projeta um fim diferente para a possível revanche.

Em fevereiro de 2024, Topuria chocou a comunidade do MMA ao colocar um ponto final no reinado do australiano de forma brutal. Na ocasião, o georgiano nocauteou o veterano no segundo round. Agora, o atleta, desta vez no topo da divisão, pode ter 'The Great' como adversário novamente. Inclusive, 'El Matador' esbanjou confiança em ter mais uma vitória sobre Volkanovsli.

Ilia revelou que seu objetivo contra rival seria finalizá-lo, pois já o nocauteou. Dessa forma, o georgiano tornaria o lutador seu freguês e reforçaria sua superioridade em relação aos demais integrantes dos penas. De todo modo, a revanche entre os tops da categoria não está certa. Inclusive, o atleta informou que sua preferência é disputar uma superluta de campeões com Islam Makhachev, no peso-leve (70 kg).

"Se eu ficar nos penas, ninguém merece mais a luta do que ele. Ele merece essa luta, então tenho que dar a revanche para ele. Não é algo que eu decida. Se eu ficar na categoria, farei isso. Não quero fazer isso de novo, porque gosto do Volkanovski e sei o que vai acontecer se nos enfrentarmos novamente. É claro, será a mesma coisa. Como sempre digo, represento a nova geração do MMA. Apresento um tipo de jogo diferente com o qual ele não está acostumado. Então, sei o que vai acontecer. Talvez da próxima vez, em vez de nocaute, eu o finalize. Talvez eu mude isso para ter um tipo diferente de clip", declarou o atleta em entrevista ao canal do 'YouTube' 'mainevent'.

Registro de Topuria no MMA

Ilia Topuria, de 28 anos, se tornou campeão do peso-pena do UFC estando invicto na carreira. O georgiano iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e estreou na companhia em 2020. No esporte, 'El Matador' disputou 16 lutas e venceu todas, sendo 14 pela via rápida (oito por finalização e seis por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell, Josh Emmett e Max Holloway.