Tiquinho desencanta e ganha torcida de ídolo pessoal para deslanchar no Santos

O empate de 1 a 1 entre Santos e Botafogo-SP, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, não marcou apenas a reestreia de Neymar. A partida também rendeu ao atacante Tiquinho Soares o seu primeiro gol com a camisa do Peixe.

O jogador de 34 anos desencantou através de uma batida de pênalti. Artilheiro do time nesta temporada, Guilherme seria o responsável pela cobrança, mas deu a bola para Tiquinho e viu o companheiro estufar as redes. O momento foi muito comemorado por torcedores santistas no estádio.

Quem também celebrou o tento do camisa 9 foi um antigo dono da posição no Santos, Ricardo Oliveira. Ele esteve na Vila Belmiro para acompanhar o retorno de Neymar e também assistiu ao gol de Tiquinho.

Em sua entrevista coletiva de apresentação no Alvinegro Praiano, o ex-atleta do Botafogo revelou inspiração em Ricardo Oliveira. "Sou um grande fã de todos os atacantes que passaram por aqui. Em particular, gosto do Ricardo Oliveira, era matador e jogava o puro do futebol. Espero fazer pelo menos um terço do que eles fizeram pelo clube".

O ídolo se disse feliz pelo tento marcado por Tiquinho e torce para que ele deslanche com a camisa do Santos. Ricardo também elogiou o jogador e ressaltou a importância do gol para um centroavante.

"Fiquei super feliz, ele [Tiquinho] é muito bom jogador. Gosto muito do estilo de jogo dele. É um cara que segura bem os zagueiros, a bola para nele. Sabe fazer gol. Precisa desse gol porque jogou muito contra o São Paulo, fez um jogo para o time e hoje o time retribuiu. Isso é muito bacana. Como atacante, sei que a gente precisa do gol para ter confiança. O atacante não tem confiança quando joga bem ou dá um passe, mas sim quando faz o gol. E esse gol foi importante demais para ele", afirmou o ex-jogador em entrevista à Gazeta Esportiva.

Contratado pelo Peixe no início desta temporada, Tiquinho Soares foi um dos principais reforços trazidos pelo clube até o momento. Artilheiro e campeão pelo Botafogo no ano passado, ele já disputou quatro partidas pela equipe da Baixada Santista e, na última quarta, balançou as redes pela primeira vez.

O próximo compromisso do time de Pedro Caixinha está marcado para domingo. O Santos enfrenta o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).