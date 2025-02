Strickland exalta Caio Borralho e impõe condição para enfrentar o amigo no UFC

Neste sábado (8), na Austrália, Sean Strickland tem em mãos mais uma oportunidade de ser campeão do peso-médio (84 kg) do Ultimate. Na luta principal do UFC 312, o americano enfrenta Dricus du Plessis, dono do título, em aguardada revanche. Como a divisão vem apresentando renovação em sua elite, o 'bad boy', caso consiga vencer o rival, se mostra ciente de que adversários não vão lhe faltar. Inclusive, o atleta pode ter pela frente um velho conhecido: Caio Borralho.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, Strickland exaltou o brasileiro e admitiu ser apenas uma questão de tempo para entrar em rota de colisão com o mesmo, por mais estranho que isso possa ser. Vale pontuar que o americano já treinou com Borralho na academia 'Xtreme Couture', em Las Vegas (EUA), e, a partir da relação profissional, se aproximou dele a ponto de virar seu amigo. Inclusive, os atletas voltaram a treinar, mesmo que por um curto período, na Austrália e divulgaram o registro nas redes sociais.

Justamente para preservar a amizade, o atleta ressaltou que, por ele, uma possível luta contra 'The Natural' só aconteceria se fosse válida pelo cinturão dos médios. Strickland é ex-campeão da categoria e o atual número um no ranking, enquanto Caio está invicto no UFC e é o número seis. De todo modo, o americano, conhecido por seu 'trash talk', mudou de postura ao falar sobre o brasileiro e reconheceu que ele fez por merecer o sucesso que conquistou.

"Ele é um cara muito gente boa, luta em pé, no chão, é um desses caras que você vai ver fazendo coisas grandes. O Brasil, vocês só produzem campeões. Eu preferia que não acontecesse, se não for pelo cinturão. Tem tanta gente para lutar que não seja um contra o outro. Mas se eu ganhar o cinturão e ele for chamado, apoiaria. Mesmo se ele me vencesse, eu seria o primeiro a apoiá-lo. Nunca ficaria no caminho do sonho de um amigo. Ele é um lutador muito habilidoso. Tenho certeza que uma hora ele vai lutar pelo cinturão. Estou feliz por ele. Ele também é um cara do bem, um bom marido, bom pai. Esse tipo de pessoa que a gente quer destacar. Quero que ele tenha sucesso", declarou o atleta.

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e construiu um cartel composto por 29 vitórias e seis derrotas. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov, Paulo 'Borrachinha' e Uriah Hall.