Super Bowl: Sport America lança coleção especial para Chiefs x Eagles

Do UOL, em São Paulo

O Super Bowl LIX, que ocorre neste domingo (9) com Chiefs x Eagles, virou tema de lançamento da Sport America, loja especializada em itens de esportes americanos.

Veja detalhes

A empresa lançou o primeiro drop exclusivo para o evento, programado para começar as 20h30 (de Brasília) em Nova Orleans.

A coleção traz itens desenvolvidos para o público feminino, masculino e infantil, atrelando estilo e conforto e dando opções de cores variadas de camisetas e moletons.

Há também acessórios comemorativos, como canecas e até um modelo de bola de futebol americano da Wilson. Os interessados podem receber descontos em compras feitas em combo.

Os produtos estão disponíveis no site da Sport America e nas quatro lojas físicas da marca, localizadas no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A loja também estará presente no NFL in Brasa 2025, em São Paulo, e venderá itens exclusivos. Trata-se do maior evento internacional da liga fora dos EUA.