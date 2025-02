Sorteio define confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Nesta sexta-feira, a CBF realizou em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. As partidas serão disputadas nas semanas de 19 e 26 de fevereiro.

Os representantes da Série A do Brasileirão nesta fase inicial: Vasco x União, no Mato Grosso; Ceará x Sergipe, no Sergipe; Juventude x Maringá, no Paraná; Grêmio x São Raimundo, em Roraima; Vitória x Maranhão, no Maranhão; Red Bull Bragantino x Sousa, na Paraíba; Atlético-MG x Tocantinópolis, no Tocantins; Fluminense x Águia de Marabá, do Pará; Sport x Operário, no Mato Grosso.

O evento desta tarde distribuiu os 80 clubes que disputarão a competição desde a sua fase inicial em oito potes, com dez equipes em cada, separadas pelo ranking de clubes da CBF de 2025. Os 40 mais bem colocados (Potes A, B, C e D) enfrentam os demais 40 times (Potes E, F, G e H), que atuam como mandante.

Além disso, foram definidos no sorteio os chaveamentos visando os duelos da segunda fase. Vale destacar que já está pré-determinado se o vencedor de um confronto na primeira fase jogará em casa ou fora na etapa seguinte.

Vamos conhecer os duelos da Primeira Fase da #CopaBetanodoBrasil? ?? Assim ficaram as chaves 1, 2, 3 e 4 após o sorteio desta sexta-feira! pic.twitter.com/C5PHP7yFpb ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 7, 2025

O regulamento de 2025 apresenta uma mudança em relação as edições anteriores. Na primeira fase, os clubes dos Potes A, B, C e D jogam fora de casa, mas não possuem mais a vantagem do empate. A partir de agora, em caso de igualdade no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o vencedor do primeiro confronto (Grupo 1) encara o classificado do segundo duelo (Grupo 2) e assim por diante até o jogo entre quem avançar dos grupos 39 e 40. A fim de manter os critérios do sorteio, foi definido que serão mandantes nas partidas únicas da segunda etapa os clubes vencedores das chaves: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39.

Por fim, além dos 80 clubes que iniciam na primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 equipes que entram na competição apenas a partir da terceira fase. São elas: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Bahia, Paysandu e CRB. O torneio tem final previsto para os dias 2 e 9 de novembro de 2025.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Grupo 1: Asa-AL x Atlético-GO

Grupo 2: Jequié-BA x Retrô-PE

Grupo 3: Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Grupo 4: Boavista-RJ x CSA-AL

Grupo 5: União-MT x Vasco

Grupo 6: Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Grupo 7: Humaitá-AC x Operário-PR

Grupo 8: CSE-AL x Tombense-MG

Grupo 9: Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Grupo 10: Guarany-RS x Altos-PI

Grupo 11: Ceilândia-DF x Coritiba

Grupo 12: Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Grupo 13: Porto Velho-RO x Cuiabá

Grupo 14: Capital-DF x Portuguesa-RJ

Grupo 15: Sergipe-SE x Ceará

Grupo 16: Parnahyba-PI x Confiança-SE

Grupo 17: Maringá-PR x Juventude

Grupo 18: União-TO x América-RN

Grupo 19: Concórdia-SC x Ponte Preta

Grupo 20: Portuguesa x Botafogo-PB

Grupo 21: São Raimundo-RR x Grêmio

Grupo 22: Barcelona-BA x Athletic-MG

Grupo 23: Maranhão-MA x Vitória

Grupo 24: Santa Cruz-RN x Náutico

Grupo 25: Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Grupo 26: Oratório-AP x São José-RS

Grupo 27: Operário-MS x Criciúma

Grupo 28: Grêmio Sampaio-RR x Remo

Grupo 29: FC Cascavel-PR x América-MG

Grupo 30: Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Grupo 31: Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Grupo 32: Rio Branco VN-ES x Amazonas-AM

Grupo 33: Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Grupo 34: Independência-AC x Manaus-AM

Grupo 35: Trem-AP x Brusque-SC

Grupo 36: Olaria-RJ x ABC-RN

Grupo 37: Águia de Marabá-PA x Fluminense

Grupo 38: Dourados-MS x Caxias-RS

Grupo 39: Operário-MT x Sport

Grupo 40: Rio Branco-ES x Novorizontino