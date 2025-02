Secretaria Municipal define critérios para concessão da Bolsa Atleta Rei Pelé 2025

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer reuniu, nesta semana, as federações esportivas visando detalhar os parâmetros para a inscrição de Campeonatos Estaduais para concessão de Bolsa Atleta Rei Pelé em 2025.

A Federação Paulista de Atletismo (FPA) participou do encontro, representada pelo diretor técnico, Antonio Cosme da Silva, e pelo diretor de relações institucionais, Edgar Pereira da Silva Filho.

A Bolsa Atleta Rei Pelé da prefeitura do município de São Paulo beneficia atletas moradores da cidade, mesmo que estes estejam representando clubes de outros municípios no Estado e que estejam filiados à FPA.

A Bolsa ainda beneficiará atletas que não residem no município, mas que representem um clube da cidade de São Paulo filiado à FPA.

A Federação Paulista de Atletismo indicou as seguintes competições para ter validade nas aquisições da Bolsa Atleta Rei Pelé: os campeonatos paulistas Adulto, sub-23, sub-20, sub-18, sub-16 e sub-14, além do Paulista de Cross Country Adulto, sub-20, sub-18, sub-16. Dessa forma, os atletas que se enquadram no regulamento para aquisição da bolsa, conforme requisitos citados e sua colocação final nos campeonatos paulistas de cada categoria, poderão fazer a solicitação.

A parceria entre a prefeitura de São Paulo, por meio da SEME, tem sido importante para o fortalecimento do esporte. O apoio inclui ações de grande relevância, seja na força de patrocínio, organização e eventos e recuperação de locais para a prática esportiva em todas as regiões da capital paulista.

Entre elas, destaca-se o uso do Centro Olímpico pela população para treinamentos e competições, o patrocínio, por parte do setor público, da equipe de atletismo do COTP com grande desempenho em campeonatos estaduais e brasileiros de base; a inauguração da Pista sintética do Parque CERET e aberta para a população, a realização do Circuito Popular de Corridas de Rua, que beneficia milhares de pessoas com corridas gratuitas, a realização dos Jogos estudantis de atletismo da Cidade de São Paulo, e a construção da pista sintética do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni.