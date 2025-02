Sauber revela macacão que será usado por Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, revelou em suas redes sociais nesta sexta-feira como será o primeiro macacão do jovem piloto brasileiro. Desde 2017, o País não tinha representante fixo na categoria. Bortoleto, que é o atual campeão da Fórmula 2, correrá ao lado do experiente alemão Nico Hülkenberg.

A escuderia manteve o padrão do ano passado e continuará com as cores verde e preto em seus uniformes. Além dos patrocínios da equipe, a parte de cima do macacão contém o nome e a nacionalidade de Bortoleto. Já na calça, estão presentes o nome Gabriel e o número 5, escolhido pelo brasileiro para representá-lo nesta temporada.

Também o uniforme de Nico Hülkenberg foi revelado. Com as mesmas padronizações do de Bortoleto, o macacão contém o nome Nico e o número 27 na parte inferior.

Ainda nesta semana, a KitKat, marca de chocolates da Nestlé, anunciou que será a nova patrocinadora de Gabriel Bortoleto. O acordo terá duração de três anos e colocará o brasileiro como protagonista nos conteúdos produzidos pela empresa.

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa oficialmente no dia 16 de março, com o GP da Austrália. No próximo dia 18, as pinturas dos carros serão reveladas em um evento conjunto promovido pela categoria em Londres. Entre os dias 26 e 28, o Autódromo de Sakhir, no Bahrein, abriga os testes de pré-temporada. Bortoleto e os demais competidores participarão de 24 corridas ao todo.