São Paulo terá desempenho fora da capital colocado à prova nas próximas rodadas

O São Paulo terá seu desempenho fora da capital colocado à prova nas próximas rodadas do Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía se prepara para uma sequência longe do Morumbis e tem a missão de acabar com o retrospecto negativo recente.

Dentro do Morumbis o São Paulo continua implacável. Nos primeiros quatro jogos atuando em seu estádio na atual temporada, o Tricolor somou quatro vitórias, marcando 13 gols e sofrendo apenas três.

Fora da capital paulista, porém, a situação é bem diferente. Em sua estreia no Paulistão, o São Paulo, com um time completamente alternativo, empatou em 0 a 0. Já no clássico contra o Santos, derrota por 3 a 1 debaixo de muita chuva na Vila Viva Sorte.

A maratona de jogos fora da capital paulista começa neste sábado, quando o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Estadual.

Depois o time viaja para Brasília, já que na segunda-feira terá pela frente a Inter de Limeira, no Mané Garrincha, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista e que foi adiado porque o São Paulo estava nos EUA fazendo pré-temporada. Na quinta, mais uma vez o Tricolor entra em campo na capital federal, contra o Veloclube.

Os dois jogos do São Paulo como mandante na próxima semana terão de acontecer em Brasília pelo fato de o Morumbi estar sendo preparado para o show da cantora Shakira, marcado para o dia 13 de fevereiro, quinta-feira, justamente quando haverá o duelo com o Veloclube.

Nada melhor que uma sequência de três jogos longe do Morumbis para o São Paulo começar a ter um nível competitivo parecido com aquele mostrado quando joga em casa. Até porque, se o clube sonha com títulos, sabe que precisa ser consistente, independentemente do estádio em que a equipe estiver atuando.