São Paulo encerra preparação para duelo contra o RB Bragantino pelo Paulista

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste sábado, no Nabi Abi Chedid, a partir das 18h30 (de Brasília).

O treino iniciou com um processo de aquecimento orientado pelos preparadores físicos. Depois, Luis Zubeldía dividiu os jogadores em dois times e realizou uma atividade tática, visando simular situações de jogo e aprimorar as cobranças de bola parada.

O técnico argentino promete levar a campo força máxima. Desta forma, a escalação do São Paulo deve contar com: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Para o duelo, a comissão ainda não poderá contar com o volante Luiz Gustavo, que se recupera de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.

Na última quarta-feira, o São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão. Os gols tricolores foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

Com o resultado, o Tricolor ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C, que agora é de quatro pontos para o Novorizontino, e ainda possui um jogo a menos que os demais integrantes da chave.