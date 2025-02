São Paulo abre venda de ingressos para os próximos dois confrontos em Brasília pelo Paulista

O São Paulo abriu a venda de ingressos para os dois compromissos da próxima semana em Brasília, pelo Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o Tricolor enfrenta a Inter de Limeira. Já na quinta, o adversário será o Veloclube. Ambos os confrontos acontecerão no Mané Garrincha.

O clube decidiu permanecer na capital federal ao invés de retornar à capital paulista após o duelo com a Inter de Limeira, já que três dias depois volta a entrar em campo, novamente em Brasília, para encarar o Veloclube.

Os bilhetes para o primeiro jogo podem ser adquiridos através do link: https://spfc.vc/brb1002, enquanto os do compromisso seguinte podem ser comprados no https://spfc.vc/brb1302.

"A verdade é que é uma organização que escapa da gente. Abertamente gostaria de ficar aqui, jogar no Morumbis os dois jogos como mandante por uma questão de mudança de gramado. É sempre um problema, porque você vai a um estádio sintético, outro estádio a grama é dura, outro estádio tem barro. Então, gostaria de jogar no Morumbis", comentou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía.

? Alô, Brasília! O Tricolor tá chegando! Na semana que vem, o São Paulo faz dois jogos na capital federal, pelo Paulistão. Garanta os seus ingressos! ?? São Paulo x Inter de Limeira

?? BRB Mané Garrincha

?? 10/2 (segunda-feira), 21h30

?? https://t.co/5H3T2qW6eQ ?? São Paulo x... pic.twitter.com/1XfYjSenKU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2025

São Paulo terá de disputar seus dois próximos jogos como mandante em Brasília porque o Morumbis irá receber o show da cantora Shakira no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, justamente a data que Lucas, Oscar e companhia enfrentam o Veloclube.

Um pouco antes, na segunda, o Tricolor pega a Inter de Limeira também no Mané Garrincha porque o seu estádio estará sendo preparado para o concerto, passando por montagem de palco, entre outras coisas.

"O que gosto de sair da nossa casa é dar a oportunidade de torcedores de outros locais poderem ver o time. Precisamos nos adaptar à logística, não temos outra opção a não ser jogar lá na segunda e ficar lá para jogar na quinta de novo", concluiu Zubeldía.

Confira o valor dos ingressos (as entradas de ambas as partidas terão os mesmos valores)

Cadeira Inferior Norte - Torcida do São Paulo - Portão B20:



R$ 79 (meia-entrada), R$ 87 (solidário) e R$ 158 (inteira)

Cadeira Inferior Sul - Torcida do São Paulo - Portão G11:



R$ 79 (meia-entrada), R$ 87 (solidário) e R$ 158 (inteira)

Cadeira Inferior Leste - Torcida do São Paulo - Portão E14:



R$ 109 (meia-entrada) e R$ 218 (inteira)

Cadeira Inferior Leste - Torcida do São Paulo - Portão E17:



R$ 120 (solidário)

Cadeira Inferior Oeste - Torcida do São Paulo - Portão K5:



R$ 109 (meia-entrada), R$ 120 (solidário) e R$ 218 (inteira)

O setor de torcida visitante será pelo Portão P2:



Cadeira Inferior Visitante - Portão P2:



R$ 79 (meia-entrada), R$ 87 (solidário) e R$ 158 (inteira)