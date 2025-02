Santos: Neymar não vai a campo, mas deve enfrentar o Novorizontino

Neymar não foi a campo na manhã desta sexta-feira (7), mas deve ficar à disposição do Santos contra o Novorizontino, domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Neymar ficou na academia nesta sexta. Quem jogou por 45 minutos ou mais diante do Botafogo-SP fez trabalho regenerativo.

O camisa 10 se reapresentou em boas condições após a folga geral da última quinta. Ele havia saído da Vila Belmiro com dor no tornozelo.

A tendência é que o astro viaje para enfrentar o Novorizontino antes do clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, na Neo Química Arena.

Essa definição vai ocorrer no sábado, após uma conversa com Pedro Caixinha. O técnico só vai preservar o meia-atacante se ele relatar estar com dor ou se o departamento médico aconselhar.

O Santos até mudou a logística da viagem por causa do "efeito Neymar". O efetivo de segurança foi aumentado.

O Peixe irá de voo fretado para São José do Rio Preto e se deslocará para Nova Horizonte apenas no dia do jogo. O departamento de logística conversa com o hotel para conseguir isolar Neymar.