Rodolfo Bellato comemora parceria com Poatan e elogia o campeão do UFC: "Não para de evoluir"

Promessa do MMA, Rodolfo Bellato garante estar mais do que pronto para dar show em sua segunda luta no UFC. Neste sábado (8), na Austrália, o atleta mede forças com Jimmy Crute em duelo válido pelos meio-pesados (93 kg) e que integra o card principal da edição de número 312 da companhia. É bem verdade que 'Trator' irá competir em território hostil, mas não se mostra intimidado. Até porque o profissional conta com o reforço de figuras importantes em seus camps, como é o caso de Alex 'Poatan'.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight, Bellato exaltou o campeão dos meio-pesados do UFC e comemorou a parceria. Vale pontuar que Rodolfo é amigo de 'Poatan' e, constantemente, treina com ele. Mesmo assim, o atleta revelou que ficou impressionado com a rápida evolução do striker no MMA. Atualmente, Alex não é só um dos maiores nomes da empresa, como também é uma estrela dos esportes de combate.

Por ter o privilégio de contar com a ajuda do campeão dos meio-pesados, 'Trator' apontou o que aprimorou em seu jogo para a luta contra o australiano, buscando a segunda vitória na companhia. Além de 'Poatan', o atleta também treinou com Yousri Belgaroui e Mahamed Aly, especialistas em trocação e em jiu-jitsu, respectivamente.

"Na questão do sparring, tenho feito na minha academia, onde treino, a Knockout Squad, no Rio de Janeiro. Até com o próprio Poatan, treinei muito com ele. Aprendi muita coisa, estou me sentindo muito pronto para essa luta. Ele é duplo campeão, um cara sensacional. Aprendo muito com ele. Já fiz quatro camps com ele. Cada vez que vou lá, parece que ele está ainda melhor. É um cara que não para de evoluir e é importante estar perto de pessoas assim. Aprendi muita coisa com ele. Todo mundo sabe, né? Os chutes ali, trabalhar bem a mão da frente, basicamente é isso", declarou o lutador.

Registro de 'Trator' no MMA

Rodolfo Bellato, de 29 anos, é uma promessa do MMA nacional. No esporte desde 2017, 'Trator' venceu 12 lutas, sendo 11 pela via rápida (sete por nocaute e quatro por finalização), e perdeu duas vezes.