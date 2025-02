Rodada NBA: Lebron James marca 42 pontos e Lakers vence o Warriors

Vários jogos agitaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta quinta-feira. O Los Angeles Lakers derrotou o Golden State Warriors, na Crypto.com Arena, por 120 a 112, com uma grande atuação de Lebron James, que terminou a partida com 42 pontos, 17 rebotes e oito assistências.

Pelo lado do Warriors, o destaque foi o Stephen Curry. O armador marcou 37 pontos, pegou sete rebotes, deu quatro assistências, além de acertar seis bolas de três. Luka Doncic e Jimmy Butler, recém-trocados para as franquias de Los Angeles e São Francisco, respectivamente, não jogaram.

Com o resultado, o Lakers segue na 5ª posição da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 19 derrotas. Por outro lado, o Warriors permanece na 11ª colocação do Oeste, fora da zona de classificação para o Play-in, com 26 vitórias e 25 derrotas.

O Los Angeles Lakers volta à quadra neste sábado, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o Indiana Pacers, novamente na Crypto.com Arena. O Golden State Warriors visita o Chicago Bulls também no sábado, às 22 horas, no United Center.

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Ainda nesta quinta-feira, o Minnesota Timberwolves derrotou o Houston Rockets, no Target Center, por 127 a 114. O time da casa contou com uma noite inspirada de Anthony Edwards, que passou dos 40 pontos pelo segundo jogo seguido. O jogador terminou com 41 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Assim, o Timberwolves assumiu a 6ª colocação da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 23 derrotas. O Rockets, por sua vez, cai para a 4ª posição do Oeste, com 32 vitórias e 19 derrotas na temporada.

As duas equipes voltam à quadra neste sábado. O Minnesota Timberwolves recebe o Portland Trail Blazers, às 22 horas, no Target Center. O Houston Rockets visita o Dallas Mavericks, às 17 horas, no American Airlines Center.

Confira outros resultados na NBA nesta quinta-feira

Los Angeles Clippers 112 x 119 Indiana Pacers

Portland Trail Blazers 108 x 102 Sacramento Kings

Denver Nuggets 112 x 90 Orlando Magic

Boston Celtics 120 x 127 Dallas Mavericks