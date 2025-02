Reviravolta! Canelo fecha acordo com a Arábia Saudita e anula luta com Jake Paul; entenda

Na noite da última quinta-feira (6), os fãs de boxe foram pegos de surpresa com a notícia de que uma luta entre Saúl Álvarez e Jake Paul estaria em negociações avançadas para ser disputada em maio, com direito a transmissão da Netflix. Mas tal cenário mudou completamente dentro de um período de aproximadamente 11 horas. Na manhã desta sexta-feira, 'Canelo' frustrou os planos de duelar contra o popular youtuber ao fechar um acordo de quatro combates com o Governo da Arábia Saudita, através da figura de Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento do país do Oriente Médio.

O anúncio junto à 'Riyadh Season' - uma espécie de marca do Governo que promove uma série de eventos esportivos, culturais e de entretenimento realizados em Riad, capital da Arábia Saudita - foi divulgado por Turki através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Também via a mesma ferramenta, Canelo confirmou o acordo com uma breve mensagem: "Vamos lá, irmão!". O trato, a princípio, prevê dois combates em 2025 e mais dois em 2026 para o pugilista mexicano.

"Canelo (lutará) em Riad em maio. A maior luta da história do boxe em setembro (contra Crawford). E depois mais duas lutas em 2026. Não percam! Quatro lutas com o Canelo no Riyadh Season. O acordo está feito", celebrou o Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita.

Detalhes do acordo e superluta com Crawford

De acordo com a 'ESPN' americana, o primeiro duelo do contrato será realizado na manhã de domingo do dia 4 de maio, no horário local da Arábia Saudita, para coincidir com a noite de sábado, dia 3 de maio, no horário local dos Estados Unidos. Ainda segundo o site, a expectativa é de que Canelo enfrente ou Jermall Charlo ou Bruno Surace no embate em Riad.

A primeira aparição de Canelo é tratada como uma espécie de preparação para uma superluta contra outro grande astro da modalidade: Terence Crawford. A tendência, de acordo com a 'ESPN' americana, é que os campeões mundiais de boxe entrem em rota de colisão no dia 13 de setembro no Allegiant Stadium, estádio de futebol americano sediado em Las Vegas (EUA).

"Estou aguardando o Canelo em setembro e chocarei o mundo no 'Riyadh Season!", escreveu Crawford, invicto no boxe profissional, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Caso a superluta entre duas das figuras mais populares do boxe na atualidade realmente saia do papel, a tendência é que Crawford tenha que subir duas categorias de peso para desafiar Canelo. Afinal, o americano, dono de um cartel irretocável de 41-0, disputou sua última luta na divisão dos super meio-médios (69,8 kg), enquanto o mexicano fez sua última aparição entre os super médios (76,2 kg).

?? pic.twitter.com/pZ2zozx5v4

TURKI ALALSHIKH February 7, 2025

Let's go brother ??

Canelo Alvarez February 7, 2025

I'm waiting on Canelo in September and going to shock the world in Riyadh Season!

Terence Crawford February 7, 2025