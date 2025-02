Red Bull Bragantino x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista

O São Paulo visita o Red Bull Bragantino neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Paulistão.

A partida será televisionada pelo Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV, mas você também acompanha toda a repercussão aqui no gazetaesportiva.com.

Para essa partida, o São Paulo deverá entrar em campo com a equipe reserva, já que vem de dois jogos consecutivos usando força máxima. Desta maneira, os titulares voltariam a entrar em ação somente no confronto da próxima segunda-feira, contra a Inter de Limeira, em Brasília.

Sim, o São Paulo terá apenas um dia de intervalo (domingo) entre as partidas contra Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Sendo assim, dois times completamente diferentes entraram em campo nesses dois compromissos.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 13 pontos, quatro a mais que o Novorizontino, segundo colocado e que possui um jogo a mais na competição.