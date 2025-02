RB Bragantino x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Neste sábado, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quarta-feira, o São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão. Os gols tricolores foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

Com o resultado, o Tricolor ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C, que agora é de quatro pontos para o Novorizontino, e ainda possui um jogo a menos que os demais integrantes da chave.

Na terça, o Red Bull Bragantino visitou a Inter de Limeira no Limeirão, empatou por 1 a 1 e chegou à sua quarta partida sem vitória no torneio.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos cinco pontos, na quarta e última colocação do Grupo B. Esta é a quarta partida seguida sem triunfo do Red Bull Bragantino, que agora acumula dois empates e duas derrotas.

? Alô, Brasília! O Tricolor tá chegando! Na semana que vem, o São Paulo faz dois jogos na capital federal, pelo Paulistão. Garanta os seus ingressos! ?? São Paulo x Inter de Limeira

?? BRB Mané Garrincha

?? 10/2 (segunda-feira), 21h30

?? https://t.co/5H3T2qW6eQ ?? São Paulo x... pic.twitter.com/1XfYjSenKU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2025

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, SP



Data: 8 de fevereiro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Ilbert Estevam da Silva

RB BRAGANTINO: Lucão; Juninho Capixaba, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Hurtado; Lucas Evangelista, Gabriel, Vinicinho, Eduardo Sasha e Mosquera; Pitta



Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Moura; Calleri



Técnico: Luis Zubeldía