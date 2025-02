Ramón Díaz deve manter o rodízio no Corinthians para as próximas rodadas do Paulista

A comissão técnica do Corinthians deve manter o rodízio do elenco para as próximas rodadas do Campeonato Paulista. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na última quinta-feira, Ramón e Emiliano Díaz deixaram claro que a prioridade segue sendo não desgastar os jogadores fisicamente em meio ao apertado calendário do Estadual.

Portanto, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time mexido contra o São Bernardo, no próximo domingo, para voltar a ter força máxima diante do Santos, no dia 12 (quarta-feira).

"Não vamos mudar o planejamento. Estamos fazendo o certo para que os jogadores se recuperem. Os atletas não têm tempo de recuperação. Não conseguimos repetir a escalação até agora, sabemos que isso é ruim. Mas estamos contentes, temos que valorizar o que o grupo está fazendo. Vamos seguir com o planejamento. Nós lideramos o Paulista, o que não é fácil", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva.

A boa notícia é que, para o jogo contra o São Bernardo, a equipe terá o retorno do meia Rodrigo Garro. O atleta não atuou contra o Palmeiras pois a comissão entendeu que seria um risco usá-lo no gramado sintético do Allianz Parque.

Ramón e Emiliano reconhecem que o Corinthians tem pontos a ajustar, mas reforçam como o calendário tem prejudicado as equipes fisicamente. O clube trabalha para ter o elenco saudável pensando especialmente nos confrontos contra a Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Copa Libertadores.

"Seguramente a equipe vai ser diferente quando os jogadores se recuperarem fisicamente. Os atletas não são máquinas. São muitas partidas em pouco tempo. Com o tempo vamos nos recuperar, vamos encontrar mais espaços. Para nós (comissão técnica), é uma experiência nova, nunca jogamos tantas vezes sem tempo de recuperação. Vamos seguir insistindo, vamos buscar, mas os jogadores não são máquinas", disse Ramón.

Para o jogo contra o São Bernardo, o Corinthians não terá o suspenso Yuri Alberto, que foi expulso no Derby após receber dois cartões amarelos, sendo o último por simulação. Já Raniele deixou o clássico com desconforto na parte posterior da coxa e é dúvida.

Com o empate diante do Palmeiras, o Corinthians se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral do Estadual, com 19 pontos.