Queda de avião na Barra funda próximo aos CTs de São Paulo e Palmeiras afeta treino

A queda de um avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, forçou o Palmeiras a alterar a sessão de treinamentos, inicialmente marcada para a manhã desta sexta-feira. A região em que houve a queda da aeronave é próxima ao CT do time alviverde e também do CT do São Paulo - que ainda não definiu quais ações serão tomadas.

Segundo apurou o Estadão, as atividades do Palmeiras, que estavam marcadas para a manhã desta sexta-feira, foram alteradas para a parte da tarde. Já o São Paulo, que tem sua reapresentação às 10h, ainda avalia o acidente, mas não deve ter sua sessão de treinamento afetadas. A avenida, uma das mais movimentadas da região, permanece interditada.

O Palmeiras se reapresentaria na manhã desta sexta-feira, após empatar por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, com foco no duelo com o Água Santa neste domingo. Já o São Paulo tem compromisso neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista - ambos os duelos válidos pelo Campeonato Paulista.

Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus que estava na via e pegou fogo. As informações iniciais são de dois mortos (ocupantes da aeronave, cujas identidades não foram divulgadas) e dois feridos (uma idosa, que estava no ônibus, e um motociclista, ambos com ferimentos leves.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, o avião caiu logo em seguida, às 7h20, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado. Tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.