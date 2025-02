Portuguesa vence Inter de Limeira, ultrapassa Santos e assume vice-liderança do grupo no Paulista

Nesta sexta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, a Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, em jogo válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Cristiano, de pênalti, e Everton anotaram os gols que garantiram os três importantes pontos para a Lusa.

Desta maneira, a Portuguesa chegou aos nove pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo B e ultrapassou o Santos, que somou, até então, sete unidades. Vale destacar que o Peixe ainda joga nesta rodada. Por sua vez, a Inter de Limeira permaneceu na terceira colocação do Grupo A, com cinco pontos conquistados.

Pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, a Portuguesa encara, às 19h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (12), o Água Santa, no Estádio do Jardim Inamar. Já a Inter de Limeira volta aos gramados na próxima segunda (10), às 21h30, para encarar o São Paulo, no Morumbis.

A Portuguesa inaugurou o marcador aos 29 minutos do segundo tempo de jogo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Cristiano assumiu a cobrança e não desperdiçou, anotando o primeiro gol do duelo.

Pouco depois, aos 35, Roberto, da Inter de Limeira, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe visitante com um a menos.

Assim, nove minutos depois, aos 44, a Portuguesa, em superioridade numérica, ampliou a vantagem. Rildo fez linda jogada individual pela esquerda do campo de ataque e bateu cruzado para a bela defesa de André Luiz. No rebote, Everton apenas tocou para o fundo das redes com o gol vazio e fechou a conta.