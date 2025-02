Portuguesa vence Inter de Limeira, ultrapassa Santos e dorme vice-líder do Grupo B

No duelo direto contra a Inter de Limeira, a Portuguesa fez o seu dever de casa nesta sexta-feira, no Pacaembu. Com gols de Cristiano e Everton, ambos na segunda etapa, o time de Cauan Almeida venceu pelo placar de 2 a 0, no duelo que abriu a oitava rodada do Campeonato Paulista.

De quebra, o resultado fez a Portuguesa ultrapassar o Santos, chegando a nove pontos e assumindo momentaneamente a segunda colocação do Grupo B. O time de Neymar tem oito pontos e ainda joga na rodada. O líder é o Guarani, com 10. Já a Inter de Limeira segue sem vencer no estadual, somando cinco pontos e aparecendo em terceiro do Grupo A, porém ainda tem um jogo a menos.

O duelo começou morno, com poucas chances claras de gols e erros de transição. A Portuguesa valorizava mais a posse de bola, trocava passes, mas sem objetividade. Enquanto a Inter de Limeira era reativa, se preservando e esperando o espaço para contra-atacar,

Com o passar do tempo, o time da casa foi aumentando o tom na sua proposta de jogo. A melhor chance só foi sair aos 31 minutos, quando Renan Peixoto cabeceou e André Luiz mandou para escanteio. No mais, o jogo foi bastante físico e pouco inspirado, sendo justo o empate parcial.

A segunda etapa voltou no mesmo panorama. A Portuguesa seguia com mais posse de bola, mas sem volume ofensivo. Por sua vez, a Inter de Limeira era firme na sua estratégia de se defender e pouco cedeu espaço. Quando conseguiu encaixar o contra-ataque, Leocovick parou em boa defesa de Rafael Santos.

Na sequência, quem armou o contragolpe foi o time da casa, que terminou com pênalti em cima de Maceió. Cristiano bateu forte e abriu o placar, aos 28 minutos. O que já era ruim para a Inter de Limeira, piorou quando Roberto Rosa foi expulso, aos 34. Na reta final, Everton, que tinha acabado de entrar, pegou o rebote para sacramentar a vitória da Portuguesa.

Na próxima rodada, a Portuguesa visita o Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema, na quarta-feira, às 19h30. Já a Inter de Limeira atua na quinta-feira, às 19h30, diante do Palmeiras, no Major Levy Sobrinho, no interior paulista.

