Portuguesa desafia tabu contra Inter para sonhar com classificação no Paulistão

Para entrar de vez na disputa direta por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta a Internacional de Limeira nesta sexta-feira, às 20h30, no Pacaembu, pela 8ª rodada. O time limeirense ainda não venceu na competição e precisa reagir para escapar da ameaça de rebaixamento.

A Lusa vem mostrando sinais de recuperação. Apesar de estar aquém das expectativas após a chegada da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o time parece ter encontrado um rumo. São dois jogos sem derrotas, incluindo um empate por 2 a 2 com o Velo Clube na última rodada, na cidade de Rio Claro. Antes bateu por 3 a 2 o Botafogo, também em casa. Com seis pontos conquistados, ainda mantém viva a esperança de brigar por uma vaga no equilibrado G-2 do Grupo B.

A Internacional tem acumulado empates na competição. São cinco em seis partidas. O mais recente foi por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, em Limeira. Agora busca desencantar e somar sua primeira vitória para se afastar do rebaixamento. A classificação para a próxima fase já é uma meta mais distante, considerando as campanhas de Corinthians e Mirassol, que já passaram a barreira dos 15 pontos.

Para sair com os três pontos, a Portuguesa precisa superar um tabu incômodo: não vence a Inter como mandante desde 2000, quando triunfou por 1 a 0. O retrospecto geral, porém, é positivo, com 22 vitórias, 16 empates e apenas 13 derrotas.

"Time que está ganhando não se mexe." É com essa filosofia que Cauan de Almeida deve definir a escalação da Portuguesa. Apesar de ainda ter algumas dúvidas no setor defensivo e no meio de campo, o treinador sinalizou que vai apostar no entrosamento para buscar a vitória em casa.

A maior esperança é o atacante Rafael Peixoto, que já marcou três gols, dois deles no empate por 2 a 2 contra o Velo Clube. Para completar o trio ofensivo, Maceió e Jajá devem seguir entre os titulares.

"A gente sabe o que tem que evoluir e onde evoluir. Essa questão do sistema defensivo nós estamos satisfeitos com o nível de desempenho coletivo, mas precisamos resolver urgentemente o detalhe individual. Conversamos bastante e buscamos corrigir os erros visando o jogo com a Inter", afirmou Cauan de Almeida.

Do outro lado, a Inter deve continuar fazendo um rodízio no sistema ofensivo para vencer a primeira na competição. Sem jogadores suspensos, as mudanças devem ser mínimas. Rafael Silva e Pablo Diogo podem aparecer entre os titulares.

O clima dentro do clube não é dos melhores e o técnico Felipe Conceição acha que é tudo pela ansiedade de vencer. "Peço para os torcedores apoiarem os atletas. Torcida chamar o treinador de burro é a coisa mais normal que existe, ainda mais no Brasil. Sabemos a honestidade do trabalho, o que a equipe construiu. O torcedor é emoção e está ansioso pela primeira vitória, assim como nós, mas ficamos com o lado racional das coisas e pedimos para o torcedor apoiar os atletas", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X INTER DE LIMEIRA

PORTUGUESA - Rafael Santos; Alex Silva, Eduardo Biazus, Alex e Lucas Hipólito; Hudson, Cristiano e Tauã; Maceió, Renan Peixoto e Jajá. Técnico: Cuan de Almeida.

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Gui Mariano, Roberto Rosa e Leocovick; Flávio, Marlon, Rhuan e Albano; Alex Sandro. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Renan Pantoja de Quequi.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo (SP).