Porto x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Português

Nesta sexta-feira, o clássico entre Porto e Sporting abre a 21ª rodada do Campeonato Português. A partida começará às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo streaming Disney+.

PONTUAÇÃO

Porto: 42 pontos em 20 partidas (3º colocado).

Sporting: 50 pontos em 20 partidas (1º colocado).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Zé Pedro, Djaló e Francisco Moura; Alan Varela e Eustáquio; Gonçalo Borges, Mora e Samu



Técnico: Martín Anselmi

Sporting: Rui Silva; Fresneda Diomande, Inácio e Maxi; Quenda, Debast, Hjulmand e Trincão; Gyorkeres



Técnico: Rui Borges

ARBITRAGEM

João Pinheiro será o árbitro da partida, com Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes. Já Thiago Martins fica no comando do VAR.