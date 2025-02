Piquerez lamenta falta de eficácia do Palmeiras no clássico e opina sobre carência de um "camisa 9"

A presença do lateral esquerdo Piquerez no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira, foi boa notícia para Palmeiras, Abel Ferreira e torcedores. Voltando de lesão, fez sua primeira partida como titular depois de cerca de seis meses e teve atuação elogiável no empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

O uruguaio lamentou a falta de eficácia do Verdão durante a partida. Esse, inclusive, foi um problema que assolou o time durante grande parte da temporada. Piquerez ainda opinou sobre a carência de uma referência no ataque, um camisa 9.

"Falta alta eficácia. Hoje voltamos a jogar bem, fomos superiores a eles, mas eles fizeram um gol e nós também. Tivemos mais oportunidades de gols então o que faltou foi eficácia", avaliou.

"É uma referência para nós que costumamos cruzar. É um pouquinho mais fácil para nós se tiver uma referência dentro da área, mas temos que nos acostumar. O futebol é muito dinâmico, não podemos jogar sempre com a mesma formação e o professor está escalando uma formação, temos que nos acostumar a isso e dar o melhor", seguiu.

Piquerez deu sua segunda assistência neste ano. Desta vez, ofereceu boa bola para Mauricio, que abriu o placar, aos nove minutos. Yuri Alberto, aos 43, deixou tudo igual. Ainda, noos minutos finais, Estêvão desperdiçou uma cobrança de pênalti. Piquerez contou como foi a ajuda ao jovem e agradeceu ao apoio da torcida.

"Reagimos como reagiríamos como se qualquer outro tivesse perdido o pênalti. O Estevão é um cara que ajuda bastante, tem sido decidido e hoje errou. é um moleque tem muita carga pela frente e ainda vai ter mais situações na vida. digerir, todo mundo erra. quando ele erra, erra todo mundo e quando acerta, acerta todo mundo", afirmou.

"Agradecer à torcida. Sentimos o apoio deles, muito importante para nós. Faltou um pouquinho de eficácia. Quando o Yuri foi expulso, se fecharam bem e a gente não conseguiu entrar no gol deles", concluiu.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, empatado com a Ponte Preta, e voltou à zona de classificação no grupo D, superando a Macaca no saldo de gols. O Verdão volta a campo no domingo, quando enfrenta o Água Santa, no Mané Garrincha, às 18h30 (de Brasília).