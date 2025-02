Philippe Coutinho desfalca Vasco no Carioca por causa de edema na coxa esquerda

Principal jogador do Vasco neste início de temporada, o meia-atacante Philippe Coutinho será desfalque no confronto direto pelo G-4 do Campeonato Carioca com o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, em Saquarema. O jogador está com um edema no coxa esquerda e será poupado.

"O meia Coutinho foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda e será preservado do jogo contra o Sampaio Corrêa", informou o Vasco, descartando uma lesão mais grave em seu experiente astro.

Coutinho sentiu um desconforto muscular no aquecimento para o clássico com o Fluminense, no Mané Garrincha, em Brasília, na quarta-feira. Mesmo assim, iniciou o jogo e anotou o gol da equipe. Visivelmente incomodado ao longo do jogo, sempre flagrado se alongando, ele acabou substituído com apenas 30 minutos.

Sem Coutinho, o Vasco acabou permitindo a virada ao Fluminense ainda no primeiro tempo e acabou perdendo a invencibilidade no estadual com revés de 2 a 1. Contra o Sampaio Corrêa, tentará se manter entre os melhores e hoje com vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O Vasco soma 13 pontos, na terceira colocação. O Sampaio Corres é o quinto, com 12.

Em cinco jogos disputados em 2025 no Carioca, Philippe Coutinho foi importante ao anotar três vezes e ainda dar uma assistência. O Vasco usou time alternativo nas três primeiras rodadas. A expectativa é que o problema não se agrave e ele volte no jogo seguinte. Na sua ausência, o técnico Fábio Carille dará oportunidade ao francês Payet, que não entrou bem diante do Fluminense.