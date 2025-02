Palmeiras tem empate amargo contra o Corinthians, mas mantém tabu como mandante em Derby

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians na noite da última quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Apesar do resultado amargo no Allianz Parque, o Verdão mantém o tabu e segue sem perder para o rival como mandante há seis anos.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira chegou a ficar próximo da vitória, que foi por água abaixo depois do pênalti perdido por Estêvão, já na reta final da segunda etapa. O Verdão abriu o placar com Mauricio, no primeiro tempo, e viu Yuri Alberto deixar tudo igual ainda antes do intervalo.

E o clima ao fim do jogo foi amargo para o Verdão, que acabou lembrando de outro empate recente: o 2 a 2 contra o mesmo rival, na Arena Barueri, há quase um ano, também pelo Estadual. Com esse resultado, o Verdão segue sem uma sequência de vitórias na competição. O time tem 12 pontos e é o segundo colocado do Grupo D.

Apesar de o resultado não ser o ideal para o Verdão, no retrospecto, pelo menos, o clube segue defendendo um tabu. Agora, são nove jogos com mando palmeirense, com cinto vitórias e quatro empates. O último revés em casa foi sob comando de Felipão, em 2 de fevereiro de 2019, pela fase de grupos do Estadual. Na oportunidade, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar. O técnico do rival era Fábio Carille.

Depois de ter um teste contra o Corinthians, o Palmeiras volta a campo para tentar se firmar nas primeiras posições do Grupo D. O Verdão tem 12 pontos e está na segunda posição, empatado com a Ponte Preta, que vem logo atrás. O São Bernardo é o líder, com 16 pontos.

O Palmeiras tem compromisso neste domingo, contra o Água Santa, pela oitava rodada. A bola rola no Mané Garrincha, em Brasília), a partir das 18h30 (de Brasília).