Palmeiras: Abel tem razão na reclamação, mas deve explicações, diz Mattos

O pênalti perdido por Estêvão no final da partida e a polêmica de arbitragem não são os únicos fatores que explicam o empate entre Palmeiras e Corinthians, disse Rodrigo Mattos, no UOL News, nesta sexta (7).

O colunista destacou que o Palmeiras teve um controle territorial do jogo, mas sofreu para criar chances claras de gol mesmo com um homem a mais em boa parte do segundo tempo.

O Abel tem razão. O jogador invadiu mesmo. [...] Mas, eu acho que não é este o foco. No segundo tempo, teve o pênalti, uma cabeçada do Mayke na trave e, de resto, embora tenham sido 24 finalizações [no jogo], mas poucas claras nesse segundo tempo que o Palmeiras tinha um a mais. O Abel tem mais explicações para dar, além da invasão,

Rodrigo Mattos

