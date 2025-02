Palmeiras: Abel não sabe perder e dá desculpas esfarrapadas, diz Juca

A reclamação de Abel Ferreira no lance do pênalti defendido por Hugo Souza e desperdiçado por Estêvão mostra que o técnico português não sabe perder, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Palmeiras merecia ter vencido pelo volume de jogo? Merecia. Mas o Abel não fez uma referência ao fato de o Corinthians ter jogado com 10 no segundo tempo e reclama de uma possível invasão no pênalti. Ora, as imagens que eu vi não permitem dizer que tenha havido uma invasão clamorosa. Então, realmente, ele não sabe perder.

Não sabe perder e fica com desculpas esfarrapadas. Ninguém dá nada para o Palmeiras, como ninguém dá nada para o Corinthians, como ninguém dá nada para ninguém. Acabou sendo um empate com sabor de vitória para o Corinthians, evidente, até porque manteve o Corinthians na liderança geral do campeonato.

Juca Kfouri

Na opinião do colunista, apesar do empate importante na casa do rival, o Corinthians voltou a jogar mal e decepcionar tecnicamente, mas sentiu muita falta de Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio de campo.

O Corinthians, mais uma vez, não jogou nada. O Corinthians está decepcionando também — Depay não está jogando bulhufas; o próprio Yuri perdeu gol outra vez; o Cacá revela-se um quarto zagueiro inconfiável; o Corinthians não tem laterais. É difícil pensar um time ganhar qualquer coisa com a qualidade que os laterais do Corinthians têm.

O Ramírez fez muita falta, o Bidon fez muita falta e outra coisa que também o Abel Ferreira não se lembrou — Rodrigo Garro mais uma vez não jogou e ele é o cara que organiza o time do Corinthians.

Enfim, foi um Dérbi fraco do ponto de vista técnico e foi uma decepção maior da parte do Palmeiras, que não soube ganhar o jogo.

Juca Kfouri

Arnaldo: Comportamento da torcida do São Paulo está estranho em 2025

A torcida do São Paulo adotou um comportamento estranho nesse início de temporada — 'cornetar' o time de Luis Zubeldía mais do que ele merece, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

A torcida do São Paulo está estranha em 2025. O mais legal do São Paulo nos últimos tempos, quase nessa década, não foi exatamente o título paulista e nem a maravilhosa conquista da Copa do Brasil. Foi o comportamento da torcida do São Paulo, que mesmo nas dificuldades, com times fracos, esteve sempre presente no estádio e conduzindo o time.

Não é a tal torcida que conduz? Está virando a torcida que corneta.

Arnaldo Ribeiro

O colunista questionou as críticas em relação à utilização da promessa Ryan Francisco e destacou que tem dado gosto ver o Tricolor jogar embalado pelo quarteto Lucas, Oscar, Luciano e Calleri.

O São Paulo neste ano, com o time titular, fez quatro jogos. A estreia contra o Guarani e os três contra os times da Série A: Corinthians e Santos, e Mirassol. Teve muito mais coisa positiva que negativa.

É uma coisa agradável hoje ver o São Paulo jogar -- tem mil situações, tem tabela, tem assistência, tem movimentação. E é o início de temporada.

Arnaldo Ribeiro

