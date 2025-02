Onde vai passar Portuguesa x Inter de Limeira? Como assistir ao vivo

Portuguesa e Inter de Limeira se enfrentam hoje (7), às 20h30 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming).

A Portuguesa é a terceira colocada do Grupo B, com 6 pontos, e entra em campo de olho na zona de classificação. Já a Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo A, com 5 pontos, mas a dez da zona de classificação.

A Lusa vem de dois jogos sem derrota e quer ampliar a boa sequência. Na rodada anterior, jogando fora de casa, a Portuguesa empatou com o Velo Clube em 2 a 2.

A Inter de Limeira ainda busca a primeira vitória no Paulistão. A equipe da região campineira empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na rodada passada.

Portuguesa x Inter de Limeira -- Campeonato Paulista