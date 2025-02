Natanael comemora rápida adaptação no Atlético-MG

Titular nas últimas três rodadas do Campeonato Mineiro, Natanael tem conquistado o seu espaço na equipe do Atlético-MG. Somando as partidas da pré-temporada, o lateral-direito soma cinco jogos pelo novo clube, com duas vitórias, três empates e apenas um gol sofrido.

"Feliz por essa sequência de jogos e pela rápida adaptação ao clube. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos e tenho trabalhado para aproveitar as oportunidades. A equipe vem em uma boa evolução e quero seguir contribuindo", disse o jogador, de 23 anos.

Revelado no Coritiba, Natanael chegou ao Atlético após fazer quase 200 jogos pelo seu clube de formação. Ele foi o maior garçom do Coxa na última temporada, com seis assistências, além do jogador de linha que mais defendeu a equipe, com 48 aparições.

"Como disse na minha apresentação, é uma honra vestir a camisa do Atlético. Sei da grandeza do clube e da responsabilidade que isso traz. Estou focado em trabalhar forte diariamente para ajudar a equipe a alcançar os seus objetivos na temporada", finalizou o defensor.

O próximo desafio do Atlético será o clássico com o Cruzeiro. As duas equipes se enfrentam no domingo (9), às 16h, no Mineirão. A partida será válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.