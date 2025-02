Mauro Cezar: 'Hugo Souza é pegador de pênaltis, e Estêvão bateu mal'

A defesa de Hugo Souza no pênalti cobrado por Estêvão no Dérbi não é motivo de heroísmo, mas uma prova de que o goleiro do Timão é um especialista no quesito, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Esse negócio de heroísmo é muito chato, uma forçação de barra. Corinthians, Flamengo, time que tem muita torcida, qualquer coisa é heroísmo. O Hugo é um bom pegador de pênaltis e pegou um pênalti mal batido pelo Estêvão.

Não acho que tenha heroísmo. Teve uma atuação resiliente de um time que ficou com o homem a menos por uma tolice do seu atacante. E o goleiro, que é bom pegador de pênalti, foi lá e defendeu. Não foi bem batido.

Pênalti mal batido com um goleiro que sabe pegar pênalti, e o Hugo sabe, a chance do atacante se dar mal é muito grande. Foi o que aconteceu.

O colunista destacou que o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras no clássico, mas foi resiliente para suportar o ambiente adverso do Allianz Parque.

Não vejo heroísmo nisso, vejo um Corinthians que conseguiu se safar sendo dominado a maior parte do tempo, o que é até normal jogando fora de casa nesse ambiente de torcida única -- o cara não sabe nem para onde correr quando comemora.

Palmeiras: Abel não sabe perder e dá desculpas esfarrapadas, diz Juca

A reclamação de Abel Ferreira no lance do pênalti defendido por Hugo Souza e desperdiçado por Estêvão mostra que o técnico português não sabe perder, disse o colunista Juca Kfouri.

O Palmeiras merecia ter vencido pelo volume de jogo? Merecia. Mas o Abel não fez uma referência ao fato de o Corinthians ter jogado com 10 no segundo tempo e reclama de uma possível invasão no pênalti. Ora, as imagens que eu vi não permitem dizer que tenha havido uma invasão clamorosa. Então, realmente, ele não sabe perder.

Não sabe perder e fica com desculpas esfarrapadas. Ninguém dá nada para o Palmeiras, como ninguém dá nada para o Corinthians, como ninguém dá nada para ninguém. Acabou sendo um empate com sabor de vitória para o Corinthians, evidente, até porque manteve o Corinthians na liderança geral do campeonato.

