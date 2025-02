Mercado: nova baixa no Palmeiras, definição no Flamengo e São Paulo online

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (7) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Rômulo deixou o Palmeiras rumo ao Ceará; acordo é de empréstimo Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Mais uma baixa. O Ceará anunciou a contratação por empréstimo do meio-campista Rômulo, do Palmeiras, até o fim da temporada 2025. Com a negociação, o clube paulista espera que Rômulo receba mais minutos e possa se desenvolver. O meio-campista de 23 anos reencontrará o técnico Léo Condé, seu comandante no Novorizontino. O jogador não conseguiu se firmar no clube paulista, disputando apenas 12 partidas em 2024 e dando uma assistência. Nesta temporada, ele disputou quatro jogos pelo Campeonato Paulista.

Interesse em Rony. Presidente do Vasco, Pedrinho revelou o interesse do clube carioca no atacante Rony, do Palmeiras. O time cruzmaltino segue no mercado em busca de atletas para o setor ofensivo. Contudo, o mandatário vê as negociações como difíceis por conta dos valores. "Há muitos jogadores que estão no mercado e o Rony é um deles. É um jogador que temos interesse, mas é uma negociação difícil, vocês sabem os valores. Já deixei claro há bastante tempo que é um jogador que a gente deseja. A gente já conversa há bastante tempo", revelou o dirigente durante o sorteio da Copa do Brasil.

Rony está escanteado no Palmeiras; jogador não vem sendo relacionado para jogos Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Falando nele... Rony não tem sido relacionado para os jogos do Palmeiras por decisão do Departamento de Futebol, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "Uma pessoa do Palmeiras me disse o seguinte: a decisão é do Departamento de Futebol de não relacionar o Rony. Isso engloba Anderson Barros, a diretoria e a comissão técnica. A decisão é com base em alguns fatores, mas o principal é a possibilidade do atleta ser negociado, que ainda existe. Basta lembrar que ele quase foi para o Qatar", explicou.

Reforço no atual campeão brasileiro. O Botafogo anunciou a contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco. O jogador assinou contrato até o final de 2028. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira e se apresentou ao CT Lonier para realizar exames médicos. Rwan estava no Ludogorets, da Bulgária. No clube, conquistou o campeonato nacional e a Supertaça da Bulgária.

Filipe Luis pediu manutenção do elenco e, por enquanto, será atendido pela diretoria Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Definição no rubro-negro. O Flamengo se blindou e não vê chances de perder algum jogador titular ainda nesta janela de transferências. Apesar de saber que o assédio deve aumentar no Mundial de Clubes, a diretoria colocou seus principais atletas com status de inegociáveis. O clube entende que é natural que alguns jogadores estejam na mira do mercado, mas vê "zero chance" de alguma saída relevante. O pedido foi feito pelo técnico Filipe Luís e corroborado pelo diretor José Boto.

Nova negociação santista. O Santos voltou a tentar a contratação de Thiago Maia, volante prioridade na lista do departamento de análise de mercado. Outro nome para o meio-campo na pauta é Rodrigo Villagra, argentino de 23 anos que defende o River Plate. A ideia do Peixe é trazê-lo por empréstimo com opção ou obrigação de compra. O atleta não é titular do River, mas é bem avaliado pelo clube brasileiro.

Wendell foi o último reforço do São Paulo até o momento, mas clube pode voltar ao mercado Imagem: Erico Leonan / São Paulo FC

Fim do mercado são-paulino? Não é bem assim... O São Paulo apresentou reforços para as duas laterais nesta semana, mas mesmo assim a diretoria não dá o elenco por fechado para o primeiro semestre. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que o clube segue atento a oportunidades de mercado. A diretoria não descarta reforçar o grupo ainda mais se pintar a negociação certa. O Tricolor monitora, por exemplo, vaga para um atacante versátil que chegue para compor o elenco.