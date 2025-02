Matheus Martins destaca importância de vitória do Botafogo no Carioca

O Botafogo conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira. Os alvinegros derrotaram o Nova Iguaçu por 1 a 0, em Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

O atacante Matheus Martins destacou a importância do resultado, que colocou a equipe na zona de classificação para as semifinais do Estadual. O jogador ressaltou que a equipe principal vem melhorando aos poucos.

"A gente sabe que é só o começo do ano. Estamos começando do zero novamente. É nosso terceiro jogo do ano. É difícil jogar aqui, mas conseguimos vir e fazer os três pontos. É o nosso objetivo. Vamos melhorar pouco a pouco e entraremos na nossa melhor forma", disse.

O Botafogo assumiu a quarta posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos, um a menos que o líder Flamengo. A equipe volta a campo neste domingo para o duelo contra o Madureira, no Nilton Santos.