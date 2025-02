Hugo Souza vira 'Rei dos Pênaltis' e já supera até Cássio no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Hugo Souza garantiu o empate no clássico contra o Palmeiras ao pegar o pênalti de Estêvão já nos acréscimos, e chegou a seis defesas em menos de um ano, superando Cássio, maior pegador de penalidades da história do Corinthians, com 32.

O que aconteceu

Hugo chegou a seis pênaltis defendidos pelo Corinthians em seis meses. O primeiro deles foi contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em 7 de outubro de 2025.

Ao todo, foram duas interceptações no tempo normal e quatro em disputas alternadas. O goleiro chegou ao Corinthians em julho do ano passado, por empréstimo, e foi comprado em definitivo pelo clube.

Já Cássio precisou de cerca de três anos para pegar seis penalidades. A primeira defesa aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista de 2013, enquanto a sexta veio apenas em duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão de 2016.

O pênalti de Estêvão foi o segundo que Hugo pegou neste ano. Na última segunda-feira (3), o goleiro defendeu a cobrança de Pablo Dyego ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino. Em 2024, ele pegou quatro penalidades, sendo três delas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino.

Para igualar a melhor temporada de Cássio, o camisa 1 do Corinthians precisa de mais cinco defesas. Em 2023, Cássio pegou sete penalidades, contra Mirassol, Ituano, Remo, Atlético-MG, América-MG (duas defesas) e Estudiantes.

As atuações de Hugo Souza ajudaram o Corinthians a encaminhar a melhor classificação geral do Paulistão. O Alvinegro chegou a 19 pontos, contra 16 do segundo colocado São Bernardo.

O Corinthians volta a campo neste domingo (9), contra o São Bernardo, pelo Estadual. A partida será às 20h30 (de Brasília), e é válida pela oitava rodada

Os pênaltis de Hugo Souza

Grêmio 0 (1) x (3) 0 Corinthians - oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Corinthians 1 (5) x (4) Red Bull Bragantino - oitavas de final da Copa Sul Americana 2024 (três defesas)

Novorizontino 0 x 1 Corinthians - 11ª rodada do Campeonato Paulista 2025

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - 7ª rodada do Campeonato Paulista

Os pênaltis de Cássio