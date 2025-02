Hugo Souza minimiza reclamação de Abel após empate entre Palmeiras e Corinthians: "Não anula o feito"

O goleiro Hugo Souza minimizou a reclamação de arbitragem do técnico Abel Ferreira após o empate entre Palmeiras e Corinthians, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. O treinador palmeirense reclamou de invasão do zagueiro João Pedro Tchoca no lance do pênalti defendido por Hugo, em batida de Estêvão, nos acréscimos.

"Cada um vai reclamar da forma que tiver que reclamar, acho que o Abel reclamou ali de uma invasão, cada um puxa para o seu lado, mas que não anula o feito, é um pênalti defendido aos 93, isso é o que precisa ser lembrado hoje", comentou Hugo após o clássico.

Esse foi o segundo pênalti seguido defendido por Hugo, que já havia brilhado em penalidade contra o Grêmio Novorizontino, na última segunda-feira. O arqueiro valorizou sua atuação no Derby, mas lamentou o desempenho do Timão.

No Derby, o Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com Mauricio, e o Corinthians empatou com Yuri Alberto, ainda antes do intervalo. Na etapa final, Yuri foi expulso ao receber segundo cartão amarelo depois de uma simulação. O Verdão conseguiu um pênalti nos acréscimos, mas Estêvão parou em Hugo Souza.

O Corinthians encara o São Bernardo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. Com o empate no clássico, o Corinthians se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral, 19 pontos.