Guilherme: 'Sonho de jogar com meu ídolo Neymar me fez renovar com Santos'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o atacante Guilherme afirmou que o retorno do "ídolo" Neymar contribuiu para ele estender seu contrato com o Santos até 2027.

Estávamos negociando desde o ano passado, que foi o ano mais difícil, e acabamos estendendo meu contrato por mais um ano, até 2027. Eu já assinei também, então tá tudo certo.

A questão do Neymar ainda era uma coisa que estava no início das negociações. Eu perguntei pra eles, e ele [o presidente Marcelo Teixeira] disse pra mim que tinha muita chance do Neymar vir, que não era concreto, mas ele tinha muita chance de vir. Então isso, com certeza, mexeu comigo, essa questão de realizar o sonho de jogar do lado de um cara que é o meu maior ídolo.

Guilherme, atacante do Santos

Artilheiro do Paulistão com sete gols, Guilherme destacou a felicidade de ser companheiro de time do seu ídolo.

O atacante tem celebrado seus gols com uma das comemorações típicas de Neymar.

Que bom que deu tudo certo, que bom que eu fiquei e agora vou desfrutar, e não só eu, mas os meus companheiros também, de jogar do lado do nosso ídolo e o ídolo da nação santista também, que é o nosso príncipe Neymar.

Guilherme, atacante do Santos

'Neymar trouxe alegria de volta a Santos'

Guilherme também destacou que a volta de Neymar trouxe alegria não só para o clube, mas para a cidade de Santos e para a Baixada Santista.

Santos está paralisada, eu consigo enxergar daqui nas ruas os telões, faixas. Ele trouxe uma parada que o santista voltou a sorrir, sabe?

O Neymar trouxe uma esperança, uma energia, ele trouxe alegria. É o assunto aqui em Santos, na cidade, na Baixada. Esse retorno dele fez bem para todo mundo.

Guilherme, atacante do Santos

O atacante relatou a mudança de clima no CT Rei Pelé com a presença de Neymar.

O nosso CT, eu posso falar com propriedade, o nosso CT ano passado e o nosso CT esse ano é uma outra realidade.

Ele trouxe uma energia, uma alegria que ele carrega de fato. O Neymar mexe com todo mundo.

Guilherme, atacante do Santos

