Guilherme sentiu que faria o gol 13 mil do Santos: 'Enxerguei o futuro'

Guilherme foi homenageado pelo Santos nesta sexta-feira (7) após marcar o gol 13 mil da história do clube e contou que teve uma "premonição".

O que aconteceu

Guilherme visitou o Memorial das Conquistas do Santos em junho de 2024 e sentiu que faria o gol 13 mil ao ver o placar que conta quantas redes foram balançadas na história do Peixe.

O "Amado", como é conhecido pelo elenco, marcou o gol 13 mil e também o 13.002 na vitória sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Em alta no Santos, o atacante recebeu uma placa e agora tem a bola do gol 13 mil exposta no museu do clube. O evento contou com a presença dos ídolos Clodoaldo, Edu, Manoel Maria, Abel e Negreiros. O Peixe deve anunciar a renovação do contrato do atleta em breve.