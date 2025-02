Grêmio e Inter fecham preparações para o clássico pelo Gaúcho; veja prováveis escalações

Grêmio e Internacional estão prontos para o Gre-Nal de número 444 da história. Nesta sexta-feira, ambos os times encerram a preparação para o clássico, válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Mandante do confronto, o Tricolor Gaúcho realizou, sob comando do técnico Gustavo Quinteros e sua comissão, os últimos ajustes no CT Luiz Carvalho. Antes, os atletas aqueceram e, no final das atividades, treinaram bolas paradas.

Para enfrentar o Inter, Quinteros segue sem contar com Mayk e Kannemann, que se recuperam de lesão. Um provável Grêmio tem: Gabriel Grando; João Lucas, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi, Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

O Grêmio busca a vitória para encaminhar a classificação às semifinais do Estadual. A equipe lidera o Grupo A, com dez pontos conquistados (três vitórias, um empate e uma derrota).

AGORA É JOGO! ??? Nesta tarde, o técnico Gustavo Quinteros comandou o último treino antes do clássico deste sábado. Bora pro duelo! ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/QXbpRlFzJy pic.twitter.com/bXDcQs3xti ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 7, 2025

Do outro lado, Roger Machado comandou treino com portões fechados e ajustou os detalhes finais do Internacional para a partida. Os jogadores realizaram trabalho com bola no CT Parque Gigante.

Diferentemente de Quinteros, Roger Machado conta com uma lista de desfalques. O meia Bruno Gomes e o zagueiro Gabriel Mercado estão lesionados e seguem como desfalques, assim como Gustavo Prado e Ricardo Mathias, que estão com a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20. O treinador deve mandar a campo a seguinte escalação: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Tabata; Wanderson e Borré.

O Colorado é líder do Grupo B, com 13 pontos, e segue sem perder no Estadual, com quatro vitórias e um empate. Assim como o Grêmio, a equipe também mira se aproximar do mata-mata.

O Gre-Nal está marcado para acontecer neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola para o clássico a partir das 21h (de Brasília).