Fluminense x Flamengo: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Carioca

O primeiro Fla-Flu de 2025 será disputado na tarde deste domingo, no Maracanã, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O clássico da fase classificatória do Estadual do Rio está marcado para às 16:30, no horário de Brasília.

Onde assistir: O Fla-Flu deste sábado terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do Premiere (Pay-per-view).

Preparação encerrada pra mais um clássico! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/J2WJ0cGU16 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 7, 2025

O Fluminense, mandante da partida, precisa da vitória para buscar uma vaga no G4. Restando três rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor aparece apenas na oitava posição na tabela, com dez pontos em oito jogos. O Rubro-Negro, por sua vez, é o vice-líder com 13 pontos e um jogo a menos. O líder isolado é o Volta Redonda, com 16.

A equipe de Mano Menezes encerrou um jejum de três partidas sem vencer com o triunfo no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira. A vitória devolveu a confiança ao time e a escalação titular deve ser a mesma que bateu o Cruzmaltino.

Do outro lado, o técnico Filipe Luis tem uma conta a acertar com o rival. Nas 20 partidas no comando do Flamengo, o jovem treinador só sofreu uma derrota, justamente diante do Fluminense, em outubro do ano passado. Naquele confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu de campo com a vitória por 2 a 0.

Para dar o troco no Flu, Filipe Luis terá alguns desfalques além do do lateral Viña e do atacante Pedro, que se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm uma data para o retorno aos gramados. Por conta do planejamento de controle de carga, o meia Nico De la Cruz ficará de fora do clássico.

O time deve ter algumas mudanças em relação ao que venceu o Botafogo no último domingo, na final da Supercopa Rei. Luiz Araújo, que vem se destacando quando entra ao longo das partidas, deve receber uma chance como titular no lugar de Michael. Já Allan disputa uma vaga no meio com Evertton Araújo.

Tudo pronto para o clássico ? Amanhã (8), às 16h30, o Mengão enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo @Cariocao! ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/x5zrQyKm1l ? Flamengo (@Flamengo) February 7, 2025

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 8 de fevereiro de 2025



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Canobbio e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araújo) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata



Técnico: Filipe Luis