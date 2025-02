Flamengo convida famílias para homenagem nos seis anos do incêndio do Ninho

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo fará um culto ecumênico para homenagear os 10 garotos do Ninho que morreram no incêndio do CT. Além disso, também terá ações no clássico com o Fluminense. A tragédia completa seis anos no próximo sábado.

O que aconteceu

O evento será fechado no Ninho do Urubu. O culto acontece no próximo sábado apenas para familiares, funcionários e diretoria do Fla.

Todas as famílias foram convidadas. O técnico Filipe Luís também estará presente.

O Flamengo também terá homenagens no Fla-Flu. O clube esperava o ok do Fluminense para acertar os detalhes, já que o tricolor é o mandante. O time entrará em campo com um patch especial na camisa, exibindo a mensagem "Nossos 10!". Além disso, haverá uma mensagem no telão para os torcedores.

A tragédia aconteceu em 8 de fevereiro de 2019. O acordo com a última família que faltava foi celebrado nesta semana. Ninguém foi punido criminalmente.

As ações mostram uma mudança de postura sobre o tema. Mesmo assim, o clube não pretende aparecer demais em cima da tragédia. Com Rodolfo Landim houve uma missa em 2019, 2020 (quando algumas famílias foram barradas no CT), 2021 e em 2022, quando foi inaugurada a capela ecumênica no Ninho. Este último teve a presença de atletas e familiares. Nas redes sociais o clube costumava fazer uma postagem e deixar tudo em preto e branco por 24 horas.