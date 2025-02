Flamengo prestará homenagem às vítimas do incêndio do Ninho no Fla-Flu deste sábado

No jogo deste sábado, o Flamengo fará homenagens aos Garotos do Ninho, vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia completa seis anos neste dia 8 de fevereiro.

No Fla-Flu deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo entrará em campo com um patch exclusivo para homenagear os dez garotos que morreram em incêndio no Ninho do Urubu. O clube divulgou uma nota oficial anunciando a ação.

"No dia 8 de fevereiro, o Flamengo se une para homenagear os Garotos do Ninho, jovens que estarão para sempre no coração de cada rubro-negro.

No clássico Fla x Flu, o time entrará em campo com um patch especial na camisa, exibindo a mensagem "Nossos 10!". Uma exibição no telão marcará o momento em que os torcedores participam da homenagem.

Pela manhã, será realizado um culto ecumênico no Ninho do Urubu, em evento fechado para familiares, funcionários e diretoria.

Para sempre NOSSOS 10!".

O jogo será no Maracanã às 16h30 (de Brasília). O Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Carioca com 13 pontos.