Flamengo: De la Cruz está fora do jogo contra o Fluminense no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Nico De la Cruz está fora do clássico com o Fluminense. O Flamengo vai preservar o jogador pensando no controle de carga.

O que aconteceu

O uruguaio atuou em dois jogos do Fla na temporada. Ele jogou 90 minutos na Supercopa do Brasil contra o Botafogo e saiu no intervalo da partida com o Volta Redonda, quando os titulares estrearam no Estadual.

O controle de carga foi estabelecido pelo departamento médico. "A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada", diz a nota divulgada pelo clube.

Quem ainda pode retornar aos relacionados é Varela. O lateral desfalcou o time após ser liberado para acompanhar o velório da mãe dele no Uruguai na última terça-feira. Ele retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta e não participa do treino da manhã. Ficará a cargo de Filipe Luís definir a participação.

O Flamengo enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16h30. O duelo acontece no Maracanã pela nona rodada do Campeonato Carioca.