Figueiredo celebra estreia no profissional do Palmeiras, mas lamenta "empate amargo" contra o Corinthians

O meio-campista Figueiredo viveu uma noite especial pelo Palmeiras, na última quinta-feira, apesar do empate por 1 a 1 com o Corinthians. Joia da base do Verdão, o atleta teve sua primeira chance na equipe profissional. Ele celebrou a oportunidade e lamentou o resultado.

"Muito feliz pela minha estreia, porém triste pelo empate amargo. Acredito que dava para termos saído com os três pontos, mas acontece, futebol é assim, por isso que ele é tão incrível. Já são dez anos aqui no Palmeiras e estou muito feliz por ter feito minha estreia em um clube que eu amo, que é o meu clube do coração desde pequeno, e muito feliz por todos os conselhos dos mais velhos, da comissão e de todo o estafe", afirmou.

Contra o Corinthians, Figueiredo foi acionado do banco de reservas e entrou em campo aos 34 minutos, na vaga de Raphael Veiga. O volante ainda conseguiu dois arremates para o gol.

Promessa da base palmeirense, o jogador sofreu com duas graves lesões no joelho. A primeira, foi em setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um ano e um mês depois, quando estava retornando aos gramados, o meia voltou a sofrer com a mesma lesão, mas do lado esquerdo, e ficou afastado dos gramados até agosto de 2024.

Logo após seu retorno, chamou atenção da comissão técnica e foi relacionado para três jogos, mas ficou apenas no banco. Em 2024, foi promovido ao grupo de apoio, mas enfrenta concorrência no setor, que conta com Aníbal Moreno, Fabinho e Richard Ríos. Recentemente, o Alviverde contratou o volante uruguaio Emiliano Martínez, mas que ainda não fez sua estreia.

Figueiredo segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo deste domingo, contra o Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).