Ex-campeão, Dominick Cruz se lesiona e tem luta de despedida no UFC Seattle cancelada

Quando se pensa nos atletas de MMA que mais sofreram com lesões em suas carreiras, o nome de Dominick Cruz imediatamente vem à cabeça dos fãs dos esportes de combate. E, até por conta de tal histórico, o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate planejava se aposentar no confronto diante de Rob Font, programado para o UFC Seattle, no dia 22 de fevereiro. Mas quis o destino que a luta de despedida do veterano fosse cancelada justamente pelo motivo que mais o atormentou ao longo de sua trajetória profissional: as contusões.

A menos de um mês para o combate, Dominick sofreu uma lesão durante uma sessão de treinos de seu camp de preparação. A informação foi dada em primeira mão pelo portal 'Cageside Press' e posteriormente confirmada pelos sites 'MMA Junkie' e 'Yahoo Sports'. Ainda não se sabe se a alta cúpula do UFC irá tentar buscar um substituto para manter Font no card de Seattle, já que a disputa, originalmente, ocuparia o posto de 'co-main event' do show.

Fim da linha?

Ainda não se sabe qual tipo de lesão Cruz sofreu e qual sua gravidade. Entretanto, a nova contusão, justamente às vésperas de sua despedida do octógono, pode, na prática, significar o fim da linha para o ex-campeão do UFC. Afinal, sem competir há cerca de dois anos e meio, 'The Dominator' está prestes a completar 40 anos - idade considerada avançada para a prática dos esportes de combate.

Histórico grandioso no MMA

Mesmo inativo e próximo de se aposentar, Dominick Cruz é apontado como um dos maiores pesos-galos de todos os tempos devido ao reinado que construiu no UFC. O grande adversário da carreira do americano foram justamente as lesões crônicas e consecutivas, que o afastaram do octógono em seu auge durante longos períodos. Com vitórias sobre nomes consagrados como Demetrious Johnson, Urijah Faber e T.J. Dillashaw, 'The Dominator' detém um cartel no MMA profissional de 24 triunfos e somente quatro derrotas.