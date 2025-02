Pênalti de Estêvão deveria voltar? Ex-árbitros analisam polêmicas do Dérbi

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL comentaram os lances polêmicos do empate entre Palmeiras e Corinthians por 1 a 1, na última quinta-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Pênalti de Estêvão deveria voltar?

O Palmeiras ficou na bronca com Raphael Claus após a partida, reclamando que a cobrança desperdiçada por Estêvão deveria ter sido repetida por uma suposta invasão. Na hora que o atacante palmeirense vai para a batida, o zagueiro corintiano João Pedro Tchoca aparece entrando na área. É ele que afasta o rebote após defesa de Hugo Souza.

Na minha opinião, a invasão houve depois que o jogador do Palmeiras tocou na bola. Sim, dá impressão, ele [Tchoca] está preparado para invadir, mas neste caso vale a marcação do pé. Se o pé dele estivesse dentro da área no momento antes de [Estêvão] ter chutado a bola, aí sim estaria certo marcar invasão. Então, o Palmeiras não está certo em reclamar, não. Foi legal tudo que aconteceu e o jogador não invadiu antes que o outro tocasse na bola.

João Paulo Araujo

Jogador do Corinthians teria invadido a área durante a cobrança de Estêvão que foi defendida por Hugo Souza Imagem: Reprodução

Acho que deveria ter voltado, tem um erro de arbitragem, mas na hora alguém viu? Ninguém, mas depois fica fácil. É arbitragem de futebol. Vejo que há um erro, sim, deveria ter voltado, mas do jeito que estão colocando, parece que foi um erro grosseiro, absurdo. Deveria ter voltado, foi um erro de arbitragem. Mas não reclamar na Federação. Tá bom, vai acontecer o quê? É um erro que faz parte do jogo, infelizmente. Futebol não é matemática, acho que é muito mais jogar para a torcida do que qualquer outra coisa. O protocolo de VAR fala que ele não vem para acabar com os erros de arbitragem, e sim para acabar com erros grosseiros de arbitragem.

Alfredo Loebeling

O Alviverde alega que o jogo foi retomado durante revisão no VAR e acionará a FPF. A comissão técnica alviverde teria ouvido Luiz Flávio Oliveira, o quarto árbitro do jogo, que o lance estava sendo revisto no momento em que Claus apitou o reinício.

Pode ter havido uma falha de comunicação entre o VAR e o Claus, para deixar o jogo ser reiniciado sem ter essa condição. Mas é muito difícil, tem que provar isso pelo áudio do VAR.

Alfredo Loebeling

Expulsão de Yuri Alberto

O atacante do Corinthians foi expulso pelo árbitro Raphael Claus por receber dois cartões amarelos. O camisa 9 recebeu o primeiro ao chutar a bandeirinha de escanteio quando comemorava o gol de empate ainda no primeiro tempo e levou o segundo ao simular uma falta quando tentou driblar o zagueiro Naves na etapa final.

No lance da comemoração do gol, o jogador corintiano deliberadamente chutou o poste da bandeirinha de escanteio porque nela tinha o escudo do Palmeiras. Prudentemente, o árbitro o advertiu também por tirá-la da sua base o que comprometia a continuidade do jogo. No lance que originou a expulsão, ele [Yuri] adotou uma conduta antidesportiva ao tentar simular uma falta. Como já estava advertido e não se cuidou, recebeu a sua segunda advertência e com isto a sua acertada expulsão.

Emídio Marques

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Não existe a menor discussão em relação aos dois cartões. Primeiro, a atitude inconveniente de chutar a bandeira onde está o símbolo do adversário. É uma atitude provocativa, há o símbolo do clube. O segundo é muito didático. O que diz a regra? Se o jogador se projeta, mas há um choque de jogo, um choque de trabalho, por mais que ele tenha forçado, o árbitro não deve mostrar o cartão, porque não foi uma coisa tão clara e absurda que não teve nada. Nesse caso do Yuri, ele se joga nitidamente, ele quis cavar a falta nitidamente.

Alfredo Loebeling

A expulsão foi corretíssima, foi um lance grotesco, uma simulação muito mal feita, por sinal, e sem precisar, né? Não havia necessidade daquilo, naquela parte do campo. E, como ele já havia tomado o cartão amarelo por uma outra coisa grotesca, idiota, que ele fez... Não sei não se esse jogador não estava afim de tomar cartão ou de ser expulso, porque os dois lances não tinham nada a ver com a jogada, com uma progressão da equipe, não tinha nada a ver. Prejudica a equipe, o técnico, a torcida, prejudica todo mundo.

João Paulo Araujo

Possível pênalti para o Palmeiras

O Palmeiras ficou na bronca com Raphael Claus após um chute de Piquerez tocar no braço de André Ramalho no segundo tempo. A bola desviou no pé do zagueiro antes de tocar no braço dele, dentro da área.

Não houve pênalti, pois a bola foi de encontro a mão ou braço do jogador, não o contrário. Isto não constitui infração nas regras do jogo. O árbitro acertou.

Emídio Marques

A bola bate primeiro no corpo do jogador do Corinthians e depois toca no braço. Da mesma forma que houve um desconhecimento de regra dos jogadores do Corinthians reclamando da expulsão do Yuri, houve desconhecimento de regra dos jogadores do Palmeiras reclamando de penalidade.

Alfredo Loebeling

Não tem nada de pênalti ali não porque a bola primeiro bateu no pé dele né e depois bateu no braço, desviou até um pouquinho. O braço dele estava praticamente atrás do corpo, naquela posição que você vai apoiar. Então, o braço dele não aumentou o corpo dele. Não aconteceu realmente.

João Paulo Araujo

Pênalti em Estêvão

Estêvão se lamenta durante jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras teve um pênalti ao seu favor marcado nos acréscimos da partida. Estêvão invadiu a área e foi tocado por Ryan. Raphael Claus marcou a penalidade em campo, e a joia palmeirense parou em Hugo Souza na cobrança.

O jogador corintiano [Ryan] ainda tentou evitar a falta, mas não conseguiu. Desta maneira, comete falta no atacante palmeirense dentro da área. Pênalti marcado corretamente pelo árbitro da partida.

Emídio Marques